SC On Divorce And Timings: పగలొకరు, రాత్రొకరు ఉద్యోగం చేస్తుంటే.. సంసారానికి సమయమెక్కడ? సాఫ్ట్ వేర్ దంపతుల విడాకుల కేసులో సుప్రీం కీలక వ్యాఖ్యలు.. ఆ తర్వత ఏమైందంటే?

Image used for representational purpose (Photo Credits: Pixabay)

Newdelhi, April 24: మారిన జీవనశైలి (Lifestyle), పనివేళలు (Timings), చిన్న కుటుంబాలు (Small Families) వెరసి చిన్న చిన్న గొడవలకే దంపతులు విడిపోవడం ఈమధ్య సర్వసాధారణంగా అయ్యింది. దంపతులుగా కలిసి ఉండటానికి సమయం కేటాయించలేకపోతున్న మీకు.. మీ వివాహాన్ని నిలబెట్టుకునేందుకు మరో అవకాశం ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నారంటూ విడాకుల కోసం వచ్చిన ఓ సాఫ్ట్‌ వేర్‌ ఉద్యోగ జంటను (Software Couples) దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీం కోర్టు (Supreme court) ప్రశ్నించింది. బెంగళూరులో వేర్వేరు వేళల్లో సాఫ్ట్‌ వేర్‌ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న దంపతులు కొన్ని కారణాలతో విడాకుల కోసం సుప్రీం తలుపుతట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

Hyderabad-Solapur Special Train: ప్రయాణికుల రద్దీ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్-సోలాపూర్ మధ్య నేటి నుంచి ప్రత్యేక రైలు.. వచ్చే నెల 14 వరకు అందుబాటులోకి ప్రత్యేక రైలు.. ఉదయం 6 గంటలకు నాంపల్లిలో స్టార్ట్.. సోలాపూర్‌ నుంచి తిరుగు ప్రయాణం మధ్యాహ్నం 1.20 గంటలకు

'One works at night, one at day', SC allows dissolution of techie couple's marriage https://t.co/WsaMBTuryc

— OTV (@otvnews) April 24, 2023