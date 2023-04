Twitter Blue Tick: ట్విట్టర్ బ్లూ టిక్ కోల్పోయిన విరాట్, సమంత, షారుఖ్, జగన్, పవన్ కల్యాణ్.. కారణం ఇదే!

Elon Musk and Twitter. (Photo credits Wikimedia Commons/ Twitter)

Newdelhi, April 21: దేశంలోని పలువురు ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు (Politicians), సినీనటులు (Movie Actors) ట్విట్టర్ (Twitter) బ్లూటిక్ (Blue Tick) ను కోల్పోయారు. జాబితాలో క్రికెటర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, నటీనటులు సమంత, అలియా భట్, షారూఖ్ ఖాన్, అమితాబ్ బచ్చన్, రాజకీయ నాయకుల్లో కాంగ్రెస్ నేతలు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, ఏపీ సీఎం జగన్, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు, యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ట్విట్టర్ బ్లూటిక్ ను కోల్పోయిన వారి జాబితాలో ఉన్నారు. నిన్నటి నుంచే వారి ఖాతాలకు బ్లూ టిక్ కనపడట్లేదు.

SRK, Amitabh Bachchan, Virat Kohli Among Those Who Lost Twitter #BlueTick https://t.co/D9ta1GPjH5

— PUNEET VIZH (@Puneetvizh) April 21, 2023