Swati Maliwal: నా తండ్రి నుంచి లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొన్నా.. ఆయన వస్తున్నారంటే మంచం కింద దాక్కునేదాన్ని డీసీడబ్ల్యూ చైర్ పర్సన్ స్వాతి మాలీవల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Newdelhi, March 12: 8 ఏళ్ల వయసులోనే తాను తండ్రి నుంచి లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొన్నట్టు ప్రముఖ నటి, జాతీయ మహిళా కమిషన్ సభ్యురాలు ఖుష్బూ (Kushbu) ఇటీవల చెప్పారు. తనకు 15 ఏళ్ల వచ్చాక తండ్రిని ఎదిరించడం మొదలుపెట్టానని, ఆ తర్వాత ఏడాదికే ఆయన తమను వదిలేసి వెళ్లిపోయారని ఆమె తెలిపారు. మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలను మరిచిపోకముందే.. ఇలాంటి మరో ఘటన తాజాగా వెలుగు చూసింది. తన తండ్రి నుంచి లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొన్నట్టు ఢిల్లీ మహిళా కమిషన్ (డీసీడబ్ల్యూ) చైర్ పర్సన్ స్వాతి మాలివాల్ (Swati Maliwal) తాజాగా వ్యాఖ్యానించారు. ‘తండ్రి ఇంటికి వస్తుంటే భయమేసేది. ఆయన వస్తున్నారంటే చాలు భయంతో మంచం కింద దాక్కునేదానిని’ అని ఆమె పేర్కొన్నారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నిన్న నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో ఆమె మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

