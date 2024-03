Lemon Sold for Rs 35,000: శివుడికి సమర్పించిన నిమ్మకాయను వేలంలో రూ.35 వేలకు సొంతం చేసుకున్న భక్తుడు, తమిళనాడు పఠపూశయన్‌ దేవాలయంలో వేలంపాట

Lemon (Photo-Pixabay)

Chennai, Mar 11: మహాశివరాత్రి సందర్భంగా శివుడికి సమర్పించే ఒక్క నిమ్మకాయను తమిళనాడులోని ఈరోడ్ సమీపంలోని గ్రామంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆలయంలో వేలం పాటలో రూ. 35,000కు (Lemon Sold for Rs 35,000) విక్రయించినట్లు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. ఆచారం ప్రకారం, ఈరోడ్‌కు 35 కిలోమీటర్ల దూరంలోని శివగిరి గ్రామ సమీపంలోని పఠపూశయన్‌ దేవాలయంలో శుక్రవారం రాత్రి మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా శివుడికి సమర్పించిన నిమ్మకాయ (Lemon offered to Lord Shiva on Mahashivratri), పండ్లతో సహా ఇతర వస్తువులను వేలం వేశారు.

ఈ వేలంలో 15 మంది భక్తులు పాల్గొనగా, ఈరోడ్‌కు చెందిన ఒక భక్తుడికి నిమ్మకాయను రూ. 35,000కు (auctioned for RS 35,000) విక్రయించినట్లు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. వేలం వేసిన నిమ్మకాయను ఆలయ పూజారి పీఠాధిపతి ముందు ఉంచి చిన్న పూజ నిర్వహించి వందలాది మంది భక్తుల సమక్షంలో వేలంలో అత్యధిక ధర పలికిన వ్యక్తికి తిరిగి అందజేశారు. అత్యధిక బిడ్‌ని నిర్వహించి, నిమ్మకాయను పొందిన వ్యక్తి రాబోయే సంవత్సరాల్లో ధనవంతులు, మంచి ఆరోగ్యంతో ఆశీర్వదించబడతారని వారు నమ్ముతారు. మహాశివరాత్రి రోజు శివలింగంపై పసుపు చల్లుతున్నారా, తులసి ఆకులు వేస్తున్నారా, అయితే పరమశివుడి ఆగ్రహానికి గురవడం ఖాయం..ఎందుకో తెలుసుకోండి..

మహాశివరాత్రి అనేది ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకునే ముఖ్యమైన హిందూ పండుగ. 2024లో మార్చి 8న ఈ సారి పండుగ వచ్చింది. ఈ ప్రత్యేక రోజు హిందూమతంలోని ప్రధాన దేవతలలో ఒకరైన శివునికి అంకితం చేయబడింది. హిందూ పురాణాలలో, మహాశివరాత్రి శివుడు, పార్వతి దేవి మధ్య జరిగిన పవిత్ర వివాహాన్ని గుర్తుచేస్తుందని నమ్ముతారు. ఈ సందర్భంగా, 'శివుని రాత్రి' అని పిలుస్తారు, వారి దైవిక కలయికను జరుపుకుంటారు, ఇది స్పృహ (శివుడు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది), శక్తి (పార్వతి దేవి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది) మధ్య సామరస్యాన్ని సూచిస్తుంది.పరమశివుడు బుద్ధిపూర్వకత లేదా పురుషుని మూర్తీభవించగా, పార్వతి ప్రకృతి లేదా ప్రకృతిని సూచిస్తుంది.

మహాశివరాత్రిని భక్తితో వైభవంగా జరుపుకుంటారు, ఇది శివుని విధ్వంసక, కరుణాకరమైన రెండు అంశాల ఆరాధనకు ప్రతీక. ఆధ్యాత్మిక వృద్ధి, శ్రేయస్సు కోసం దీవెనలు కోరుతూ భక్తులు ఉపవాసం, ధ్యానం, రాత్రిపూట జాగరణలతో సహా వివిధ ఆచారాలలో పాల్గొంటారు.