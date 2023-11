Most Polluted Cities: దీపావళి ఎఫెక్ట్‌.. అత్యంత కాలుష్య నగరాల్లో ఢిల్లీ టాప్‌.. జాబితాలో ఈసారి మరో రెండు భారతీయ నగరాలు కూడా..

Newdelhi, Nov 14: ఇప్పటికే కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుకున్న దేశ రాజధాని ఢిల్లీని (New Delhi) దీపావళి (Diwali) వేడుకలు మరింత కష్టాల్లోకి నెట్టాయి. ప్రస్తుతం రాజధాని ప్రాంతంలో కాలుష్యం తీవ్ర స్థాయికి చేరింది. ప్రపంచంలోనే 10 అత్యంత కాలుష్య నగరాల జాబితాను (World Most Polluted Cities) స్విస్‌ గ్రూప్‌ ఎయిర్‌ క్వాలిటీ ఇండెక్స్‌ (Swiss group IQAir) తాజాగా విడుదల చేసింది. ఆ జాబితా ప్రకారం.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాలుష్య నగరాల్లో దేశరాజధాని ఢిల్లీ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఇక మరో రెండు భారతీయ నగరాలు కూడా టాప్‌ 10లో నిలిచాయి. దీపావళి కారణంగా పశ్చిమబెంగాల్‌ రాజధాని కోల్‌కతా (Kolkata), మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబై (Mumbai) నగరాలు కూడా తీవ్ర వాయుకాలుష్యంలో చిక్కుకున్నాయి.

