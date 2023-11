Dalit Woman Raped: దళిత మహిళను రేప్‌ చేసి.. మూడు ముక్కలుగా నరికి చంపిన దుండగులు.. యూపీలో ఘోరం

Newdelhi, Nov 3: ఉత్తరప్రదేశ్‌ (Uttarpradesh) లో గురువారం బాందాలో దారుణం చోటుచేసుకున్నది. దళిత మహిళపై కొంతమంది లైంగికదాడికి (Rape) తెగబడటమేగాక, అనంతరం ఆమెను ముక్కలుగా నరికి (Chopped) పాశవికంగా హత్య చేశారు. గిర్వాన్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో మంగళవారం ఈ ఘటన చోటుచేసుకుందని పోలీసులు వెల్లడించారు. ‘ఫ్లోర్‌ మిల్‌ శుభ్రం చేయడానికి రాజ్‌కుమార్‌ శుక్లా ఇంటికి వెళ్లిన దళిత మహిళ (40) తిరిగి రాకపోయే సరికి, ఆమె కూతురు అక్కడి వెళ్లింది. ఇంట్లో ఓ గదిలో నుంచి ఆమె అరుపులు విని లోపలికి వెళ్లి చూసింది.

JEE Syllabus: జేఈఈలో సిలబస్‌ తగ్గింపు.. ఫిజిక్స్‌, కెమిస్ట్రీ, గణితంలోని పలు అంశాల తొలగింపు.. మెయిన్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల

A 40-year-old #Dalit woman was allegedly murdered after being raped and her body was chopped off into pieces in a village here, police said on Thursday.

https://t.co/DPcNu2sWe4

— Deccan Herald (@DeccanHerald) November 3, 2023