Video: వీడియో ఇదిగో, పాట్నా రైల్వే స్టేషన్లో లిప్ టూ లిప్ కిస్సులతో రెచ్చిపోయిన లవర్స్, అయితే ఈ వీడియో పాతదని ట్వీట్ చేసిన మరో జర్నలిస్ట్

రైలు ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై బహిరంగ ప్రదేశంలో ఒక జంట ఒకరినొకరు ముద్దు పెట్టుకోవడంతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. డోంబివాలి ప్లాట్‌ఫారమ్ నెం. 5లో ఉన్న ఒక ప్రయాణికుడు ఈ క్లిప్‌ను తీశాడు.అడల్ట్ వీడియో పాట్నా జంక్షన్ కేసుతో వీడియోను పోల్చిన ఒక వినియోగదారు ఈ వీడియోను ట్వీట్ చేశారు . #patnajuction ద్వారా ప్రేరణ పొందిన తర్వాత, ఇప్పుడు ఇతర స్టేషన్‌ల నుండి కూడా ట్రెండ్‌లు రావడం ప్రారంభించాయి" అని రాశారు.

పాట్నా కేసు హైలైట్‌గా మారిన తర్వాత ఇంటర్నెట్‌లో మళ్లీ తెరపైకి వచ్చిన పాత వీడియో ఇది అని, పాట్నా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో ప్రకటనకు బదులుగా స్క్రీన్‌పై అడల్ట్ వీడియో ప్లే చేయబడిందని స్థానిక జర్నలిస్ట్ వ్యాఖ్య విభాగంలో పేర్కొన్నాడు.డోంబివాలిలోని ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీసు అధికారి అనిల్ షెల్కే మాట్లాడుతూ, “బహిరంగ ప్రదేశంలో ఇలాంటి పనులు చేయడం తప్పు.

