Viral Video: పులిపై మూకుమ్మడిగా దాడి చేసి చంపేసిన గేదెలు.. మహారాష్ట్రలోని చంద్రపూర్ జిల్లాలో వెలుగు చూసిన ఘటన.. వీడియో ఇదిగో!

Newdelhi, July 22: పులిపై (Tiger) ఓ గేదెల గుంపు మూకుమ్మడిగా (Buffalo Herd) దాడి చేసి చంపేశాయి. మీరు చదివింది నిజమే.. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో (Video) ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. మహారాష్ట్రలోని చంద్రపూర్ జిల్లా మూల్ తాలూకాలో ఈ ఘటన వెలుగు చూసింది. కొంతకాలంగా ఆ ప్రాంతంలో పులి సంచారంతో స్థానికుల కంటిమీద కునుకు లేకుండా పోయింది. గురువారం ఉదయం ఎస్‌ గ్రావ్ గ్రామ పరిసరాల్లో ఓ పశువుల కాపరిపై పులి దాడికి యత్నించింది. చేతిలో ఉన్న గొడ్డలితో అతడు ఎదురు తిరగడంతో త్రుటిలో అతడు చావు నుంచి తప్పించుకోగలిగాడు. ఆ తరువాత పులి బెంబడా గ్రామంలోని అటవీ పరిసరాల్లో మేత మేస్తున్న ఆవులు, గేదెలపై దాడికి యత్నించింది.

ODD MAN OUT: An injured tiger among the herd of bovines in Chandrapur forest area. The tiger is said to have succumbed to injuries. @ntca_india @MahaForest @SunilWarrier1 @TOI_Nagpur @TOICitiesNews @byadavbjp @SPYadavIFS @SMungantiwar @CMOMaharashtra @etadoba pic.twitter.com/swiTtLkAJa

— Vijay Pinjarkar (@vijaypTOI) July 20, 2023