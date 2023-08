Parle-G Biscuits: పార్లే-జి బిస్కెట్‌ ప్యాక్‌ పై ఉండే చిన్నారి ఎవరు? సీక్రెట్ రివీల్ చేసిన కంపెనీ మేనేజర్‌

Hyderabad, Aug 4: బిస్కెట్లు (Biscuits) అనగానే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది పార్లే- జీ (Parle-G Biscuits). దేశంలో పార్లేజీ బిస్కెట్లు రుచి చూడని వారు ఉండరు. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌ లో వివిధ రకాల బిస్కెట్లు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, చాలా మంది పార్లే-జి బిస్కెట్లను తినేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. 12 మంది కార్మికులతో ప్రారంభమైన ఈ బిస్కెట్ కంపెనీ నేడు ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న బిస్కెట్‌గా నిలిచింది. ఈ కంపెనీ ప్రతి సంవత్సరం 8000 కోట్ల విలువైన బిస్కెట్లను విక్రయిస్తుంది. ఇది ఒక రికార్డుగా (Record) చెప్పుకోవచ్చు. ఈ బిస్కెట్ ప్యాక్‌లో ఒక చిన్న అమ్మాయి అందమైన చిత్రం కనిపిస్తుంటుంది. ఈ అమ్మాయి ఎవరో తెలియక చాలా మంది అయోమయంలో ఉన్నారు.

