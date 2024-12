ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం స్కోడా కూడా వాహన ధరలను 3 శాతం వరకు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఉత్పత్తి వ్యయంతోపాటు నిర్వహణ ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ఈ ధరలు పెంచాల్సి వచ్చిందని, ఈ నూతన ధరలు జనవరి 1 నుంచి అమలులోకి రానున్నట్లు పేర్కొంది. ఇటీవల మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన కైలాక్‌ మాడల్‌ ఈ పెంపు నుంచి మినహాయింపునిచ్చింది. దీంతో కుషక్‌, స్లావియా, సూపర్బ్‌, కొడిక్యూ మోడళ్లు మరింత ప్రియంకానున్నాయి.

Skoda Auto India hikes vehicle prices by up to 3 pc

Skoda Auto India has announced a price hike of up to 3% across its range of vehicles, effective January 1, 2025. Skoda's entire portfolio to witness a price hike save for the recently launched Kylaq subcompact SUV. pic.twitter.com/ZtNxoJoSoh

