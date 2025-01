ప్రముఖ బాసిస్ట్ చంద్రమౌళి బిస్వాస్ ఆదివారం సాయంత్రం ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. అతని వయస్సు 48. అతను ఫాసిల్స్, గోలోక్ మరియు జోంబీ కేజ్ కంట్రోల్ వంటి అనేక ప్రసిద్ధ బ్యాండ్‌లతో కలిసి పనిచేశాడు. అతను కోల్‌కతాలోని వెల్లింగ్టన్ సమీపంలోని అతని అద్దె ఇంటిలో చనిపోయాడు. అతని మృతదేహాన్ని గోలోక్ యొక్క ప్రధాన గాయకుడు మోహుల్ చక్రవర్తి కనుగొన్నారు.కొన్నాళ్లుగా సంపాదన సరిగా లేకపోవడంతో చంద్రమౌళి డిప్రెషన్‌కు గురయ్యాడని పోలీసుల విచారణలో తేలింది. సూసైడ్ నోట్ కూడా లభ్యమైంది. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టంకు తరలించారు.ఫాసిల్స్ మేనేజర్ రూపా దాస్‌గుప్తా బిస్వాస్ అకాల మరణం పట్ల దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.చంద్ర ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా బ్యాండ్‌ను విడిచిపెట్టాడు. చంద్ర‌కు యువ ప్రేక్షకులలో భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది, మరియు అతను ఇంత త్వరగా మరణించడం దిగ్భ్రాంతికరమని తెలిపారు.

సెల్ఫీ కోసం కొండపోచమ్మ సాగర్‌లో దిగి ఐదుగురు యువకుల మృతి.. ప్రాణాలతో బయటపడ్డ ఇద్దరు...వీడియోలు ఇవిగో

Chandramouli Biswas Dies By Suicide

Former Fossils member Chandramouli Biswas dies by suicide at 48, police say he was ‘depressed for some years’ https://t.co/DkduHrQAa6

— HT Entertainment (@htshowbiz) January 13, 2025