పవన్ కల్యాణ్‌ హీరోగా జ్యోతికృష్ణ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెరకెక్కుతున్న కొత్త సినిమా 'హరిహర వీరమల్లు'. ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా చివరి దశ షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. ఈ మూవీ కోసం ప‌వ‌న్‌ కళ్యాణ్ అభిమానులు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 2025 మార్చి 28న విడుదల చేస్తున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్‌ ఇప్ప‌టికే ప్రకటించారు. అయితే మేకర్స్ నేడు బాలీవుట్ నటుడు బాబీ డియోల్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఈ సినిమా నుంచి ఓ కొత్త పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు.

సింహాన్ని లాక్‌ చేశా.. మహేశ్‌తో మూవీపై అదిరే అప్‌డేట్ ఇచ్చిన రాజమౌళి.. ఒక్కసారి కమిట్‌ అయితే నా మాట నేనే విననన్న మహేశ్‌ బాబు

ఈ సినిమాలో విలన్ పాత్రలో నటిస్తున్న బాలీవుడ్ నటుడు బాబీ డియోల్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా, ఆయనకు బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలియజేస్తూ ఫస్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. పోస్ట‌ర్‌లో బాబీ చూడ‌గానే ఆక‌ట్టుకునేలా క‌త్తిప‌ట్టుకుని గంభీరంగా క‌నిపిస్తున్నారు. కాగా, ఈ చిత్రం నుంచి ఇటీవ‌లే పవన్ కళ్యాణ్ స్వ‌యంగా ఆల‌పించిన 'మాట వినాలి' అంటూ సాగే పాట‌ను విడుద‌ల చేశారు మేక‌ర్స్‌. ఆస్కార్ అవార్డు విజేత ఎంఎం కీర‌వాణి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ మూవీలో ప‌వ‌ర్ స్టార్ స‌ర‌స‌న క‌థానాయిక‌గా నిధి అగ‌ర్వాల్ న‌టిస్తున్నారు.

Hari Hara Veera Mallu New Poster

Wishing the incomparable, the man of magnetic screen presence @thedeol a very Happy Birthday! - Team #HariHaraVeeraMallu ⚔️#HBDBobbyDeol 🔥

Power star 🌟 @PawanKalyan @AMRathnamOfl @AnupamPKher @AgerwalNidhhi @amjothikrishna @mmkeeravaani @ADayakarRao2 @Manojdft… pic.twitter.com/frklEumhjM

— Hari Hara Veera Mallu (@HHVMFilm) January 27, 2025