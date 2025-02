హైదరాబాద్ మెట్రోలో ప్రయాణించారు కన్నడ నటుడు కిచ్చా సుదీప్(Kiccha Sudeep in Hyderabad Metro). సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్ (CCL) కోసం హైదరాబాద్ వచ్చిన శాండల్‌వుడ్ స్టార్ కిచ్చా సుదీప్(Kiccha Sudeep) మెట్రోలో ప్రయాణిస్తూ కనిపించడం అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచింది.

సాధారణ ప్రయాణికులతో కలిసి ప్రయాణించిన సుదీప్‌ను చూసిన వారు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు(Hyderabad Metro). ఈ సందర్భంగా సుదీప్‌తో ఫోటోలు, సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫోటోలను హైదరాబాద్ మెట్రో తన అఫిషియల్ ఖాతాలో షేర్ చేసింది.

విజయ్‌దేవరకొండ ఈ సారి గట్టిగానే ప్లాన్ చేశాడు, ఎన్టీఆర్ వాయిస్‌ ఓవర్‌తో రిలీజ్‌ అయిన కింగ్‌డమ్‌ టీజర్‌

ఇక అలాగే రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ, జెర్సీ ఫేమ్ గౌతమ్‌ తిన్ననూరి కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా తెర‌కెక్కుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ‘వీడీ12’ అనే వర్కింగ్‌ టైటిల్‌తో ఈ ప్రాజెక్ట్ రానుండ‌గా సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు. భాగ్య శ్రీ బోర్సే క‌థానాయిక‌గా నటిస్తుంది. ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం స‌మ్మ‌ర్ కానుక‌గా మే 30న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రాబోతుంది.

Kiccha Sudeep Travels in Hyderabad Metro – A Surprise for Fans!

Superstar @KicchaSudeep Rides Hyderabad Metro! 🚆✨

The Hyderabad Metro welcomed a special traveler on board – none other than Kiccha Sudeep, who chose the city’s favorite mode of transport while in town for the @ccl (CCL)! 🎬🏏

From blockbuster performances on screen to… pic.twitter.com/eVlM8sqpv9

— L&T Hyderabad Metro Rail (@ltmhyd) February 12, 2025