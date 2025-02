రామ్ నారాయణ్ దర్శకత్వంలో విశ్వక్‌సేన్‌ నటించిన తాజా చిత్రం లైలా మూవీ ఎట్టకేలకు విడుదలైంది. ఇప్పటికే ఓవర్సీస్‌తో పాటు పలు చోట్ల ఫస్ట్‌డే ఫస్ట్‌ షో పడిపోయింది. సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ఎక్స్ వేదికగా నెటిజన్లు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరుస్తున్నారు. ఇది కేవలం నెటిజన్ల అభిప్రాయం మాత్రమే. ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలకు ‘లేటెస్ట్ లీ ’ ఎటవంటి బాధ్యత వహించదు.

వీడియో ఇదిగో, వైసీపీ కార్యకర్తలకు క్షమాపణలు చెప్పిన పృథ్వీరాజ్, జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయిందంటున్న నెటిజన్లు

ట్విట్టర్ అదే ఎక్స్ లో సినిమా బాగుందని కొంతమంది అంటుంటే..బాగోలేదని మరికొంత మంది కామెంట్‌ (Laila Movie X Review in Telugu) చేస్తున్నారు. కథలో కొత్తదనం లేదని.. విశ్వక్‌ సేన్‌ తప్ప సినిమా చెప్పుకోవడానికి ఏమి లేదని అంటున్నారు.కథ ఎప్పుడో పాత చింతకాయ పచ్చడిలా ఉంది. స్క్రీన్‌ప్లే, మ్యూజిక్‌ కూడా యావరేజ్‌, విశ్వక్‌ సేన్‌ కష్టం వృథా అయిపోయింది. లేడీ గెటప్‌లో విశ్వక్‌ బాగున్నాడు’ అంటూ ఓ నెటిజన్‌ 2 రేటింగ్‌ ఇచ్చాడు. విశ్వక్‌ కెరీర్‌లో రాడ్‌ మూవీ లైలా. ఒక్క పాజిటివ్‌ సీన్‌ కూడా లేదు. క్రింజ్‌ కామెడీ సీన్స్‌, డబుల్‌ మీనింగ్‌, వల్గర్‌ డైలాగ్స్‌ తప్ప కథేమి లేదు. విశ్వక్‌ ఈ స్టోరీని ఎలా ఒప్పుకున్నాడో తెలియదు అంటూ మరో నెటిజన్‌ 0.25 రేటింగ్‌ ఇచ్చాడు.

Here's Netizens Tweets in X

Decent 1st Half, Sonu model killed with the characterization and some decent comedy scenes!! Expecting a huge comedy riot in 2nd Half😂❤️ Pure @VishwakSenActor Domination !! #Laila pic.twitter.com/zw8EzBxzZv — Shiva Akunuri (@AkunuriShivaa) February 13, 2025

#Laila Roddest movie in #VishwakSen career! Not one positive scene. Cringey comedy scenes, full double and vulgar dialogues and horrendous story. Contender for the worst Telugu movie ever made. How did he agree to this. Epic disaster! 0.25/5 pic.twitter.com/t8xPnnj1hX — AllAboutMovies (@MoviesAbout12) February 14, 2025

🙆🙆🙆🙆🙆#Laila is a complete disappointment, lacking a single memorable scene. Total movie 👎 Chapri scenes and cringe comedy ULTRA DISASTER MOVIE 😭🤦🙏👎👎 pic.twitter.com/O3h4D4C3id — TollywoodGozzip (@TollywoodGozzip) February 14, 2025

#Laila - A clueless film where everything from writing to direction to music to actors' performances failed. A bad first half followed by a pretty bad second half made the film a forgettable outing for Vishwak Sen and the team. #Laila pic.twitter.com/4ukkOWJ1wR — Prashanth VK 18 (@PrashanthSSMB28) February 14, 2025

#LailaReview: Positives: • Vishwak Sen’s performance in parts 👍 • BGM & a few comedy scenes 👍 • Beauty parlour setup 👍 Negatives: • Lackluster Direction & Screenplay • Outdated Story • Zero impactful Scenes • Senseless Comedy • Poorly written characters & villains… — Movies4u Official (@Movies4u_Officl) February 13, 2025

(ట్విట్టర్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మరియు యూట్యూబ్‌తో సహా సోషల్ మీడియా ప్రపంచం నుండి సరికొత్త బ్రేకింగ్ న్యూస్, వైరల్ వార్తలకు సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియా మీకు అందిస్తోంది. పై పోస్ట్ యూజర్ యొక్క సోషల్ మీడియా ఖాతా నుండి నేరుగా పొందుపరచడం జరిగింది. లేటెస్ట్‌లీ సిబ్బంది ఈ కంటెంట్ బాడీని సవరించలేదు లేదా సవరించకపోవచ్చు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో కనిపించే అభిప్రాయాలు మరియు వాస్తవాలు లేటెస్ట్‌లీ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించవు, అలాగే లేటెస్ట్‌లీ దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)