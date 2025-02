భార్య వేధింపులు తట్టుకోలేక ప్రముఖ సింగర్‌, ర్యాపర్‌ (Odia Rapper) అభినవ్‌ సింగ్‌ (Abhinav Singh) ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఒడిశాకు చెందిన ర్యాపర్‌ అభినవ్‌ సింగ్‌ (32) బెంగళూరులోని తన నివాసంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. భార్య వేధింపులు తాళలేక విషం తాగి చనిపోయాడని అతడి కుటుంబీకులు ఆరోపిస్తున్నారు. తన కుమారుడి చావుకు కోడలు సహా ఆమె కుటుంబసభ్యులే కారణమంటూ సింగర్‌ తండ్రి బిజయ్‌ నందా సింగ్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అభినవ్‌ ఒడియా ర్యాప్‌ సాంగ్స్‌తో ఫేమస్‌ అయ్యాడు. కథక్‌ ఆంథెమ్‌ సాంగ్‌తో మరింత పాపులర్‌ అయ్యాడు. ఇతడు అర్బన్‌ లోఫర్‌ అనే మొదటి హిప్‌ హాప్‌ లేబుల్‌ను స్థాపించాడు.

