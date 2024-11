ప్రముఖ నటుడు అక్కినేని నాగార్జున ఖైరతాబాద్‌ ఆర్టీఏ కార్యాలయానికి వచ్చారు. కొత్తగా తను కొనుగోలు చేసిన లగ్జరీ కారు టయోటా లెక్సస్‌ను రిజిస్ట్రేషన్‌ కోసం ఆయన అక్కడకు రావడంతో భారీగా ఆయన ఫ్యాన్స్‌ అక్కడకు చేరుకున్నారు. అక్టోబర్‌ నెలలో ఆయన ఈ కారు కొన్నారు. కొత్త కారు TG9 GT/R4874 రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఫొటో దిగి, సంతకం చేసిన నాగ్‌.. అక్కడి అధికారులతో కొంత సమయం పాటు సరదాగ మాట్లాడి వెళ్లిపోయారు. కాగా ఇదే మోడల్‌ కారును నటుడు రామ్ చరణ్ కూడా ఇటీవల కొనుగోలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ. 2.5 కోట్లు ఉంటుందని సమాచారం.

కొడుకులు పెళ్లిళ్లు ఒకరోజుపై క్లారిటీ ఇచ్చిన నాగార్జున, డిసెంబర్ 4వ తేదీన నాగచైతన్య పెళ్లి, అఖిల్ పెళ్లి ఎప్పుడంటే..

Actor Nagarjuna visits Khairatabad Regional Transport Authority Office

#Hyderabad :

Actor #Nagarjuna visits Khairatabad Regional Transport Authority (RTA) office today. The actor recently purchased a high-end luxury car and visited the RTA office to complete the registration process for his new vehicle.#AkkineniNagarjuna #NagarjunaAkkineni… pic.twitter.com/sUQSYqmC95

— Surya Reddy (@jsuryareddy) November 28, 2024