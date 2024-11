డ్రగ్స్‌ రహిత సమాజం నిర్మిద్దాం అంటూ ఎక్స్ వేదికగా అల్లుఅర్జున్ వీడియో షేర్ చేశారు. ఇందులో డ్రగ్స్ రహిత సమాజమే లక్ష్యంగా కృషి చేస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని అల్లు అర్జున్‌ పిలుపునిచ్చారు. ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఈ స్పెషల్‌ వీడియో షేర్‌ చేశారు.

కేర‌ళ‌లో అల్లు అర్జున్ క్రేజ్ చూస్తే మ‌తి పోవాల్సిందే! మ‌ల్లు అర్జున్ అంటూ వెలిసిన పోస్ట‌ర్లు, వేలాదిగా త‌ర‌లివ‌చ్చిన ఫ్యాన్స్

Allu Arjun Shares Video on X

Let’s unite to support the victims and work towards building a safer, healthier society.

Humbled to join this impactful initiative by the Government of Telangana.@revanth_anumula @TelanganaCMO @TG_ANB @TelanganaCOPs pic.twitter.com/tZ5Rkiw5Lg

— Allu Arjun (@alluarjun) November 28, 2024