కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ భేటీ అయ్యారు. ఇవాళ (బుధవారం) సాయంత్రం ఏపీ క్యాబినెట్ సమావేశం అనంతరం ఆయన ఢిల్లీకి వెళ్లారు. గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి డిప్యూటీ సీఎం నేరుగా ఢిల్లీ ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకున్నారు. అక్కడ్నుంచి అమిత్ షా ఇంటికి వెళ్లారు. అనంతరం ఆయనతో పవన్ మర్యాదపూర్వకంగా సమావేశం అయ్యారు. ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తొలిసారి అమిత్ షాతో పవన్ ఏకాంతంగా భేటీ అయ్యారు.

ఇరువురి మధ్య దాదాపు 15 నిమిషాల పాటు పలు అంశాలపై చర్చ జరిగింది. సహకార శాఖతోపాటు పంచాయతీ రాజ్, అటవీ పర్యావరణ శాఖల నుంచి ఏపీకి నిధుల కేటాయించాలని పవన్ కోరినట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ఇతర నిధులపైనా మాట్లాడినట్లు సమాచారం.

Pawan Kalyan meet Amit Shah

Thank you Hon. Union HomeMinister Shri @AmitShah Ji, for your support for the people of AP and their development. pic.twitter.com/6ybIqxs83H

— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) November 6, 2024