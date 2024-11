హత్రాస్ కు చెందిన పదిహేనేండ్ల బాలుడు కడుపులో నుంచి వైద్యులు 56 రకాల ఇనుప వస్తువులను బయటకు తీసారు. అయితే ఆ బాలుడు మాత్రం ఈ లోకాన్ని విడిచాడు. ఘటన వివరాల్లోకెళితే.. యూపికీ చెందిన చెందిన పదిహేనేండ్ల బాలుడు ఆదిత్య స్థానిక పాఠశాలలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నాడు. కొంతకాలంగా ఆ కుర్రాడు కడుపునొప్పితో బాధపడుతున్నాడు. రోజురోజుకూ నొప్పి తీవ్రం కావడంతో పాటు శ్వాస ఆడకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు ఆదిత్యను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. వైద్యులు స్కానింగ్ చేసి చూడగా అతని పొట్టలో వివిధ వస్తువులు కనిపించాయి. వెంటనే ఆపరేషన్ చేసి కడుపులో నుంచి ఏకంగా 56 వస్తువులను వెలికి తీశారు.

వాటిలో బ్యాటరీలు, బ్లేడ్, మొలలు, గోర్లతో పాటు చిన్న చిన్న ఇనుప వస్తువులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఆదిత్య నోటితో మింగాడని వైద్యులు భావిస్తున్నారు. అయితే, ఆదిత్య గొంతుకు కానీ, ప్రేగులకు కానీ ఎలాంటి గాయం కాకపోవడంపై వారు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. ఆదిత్యను కాపాడేందుకు తీవ్రంగా శ్రమించినప్పటికీ ఉపయోగం లేకుండా పోయిందని వైద్యులు తెలిపారు. ఈ నెల 27 న ఢిల్లీలోని సప్ధర్ జంగ్ ఆసుపత్రిలో ఆదిత్యకు ఆపరేషన్ చేయగా.. ఆ మరుసటి రోజు ఆదిత్య చనిపోయాడని తల్లిదండ్రులు వివరించారు.

56 Metal Objects Removed From UP Teen's Stomach

Atleast 56 non-food, blunt and pointed swallowed objects were recovered from abdomen of 15-year-old Aditya Sharma, resident of Hathras district in UP. The boy died after the operation at Safdarjung hospital in Delhi. pic.twitter.com/f6gSPdKImG

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) November 4, 2024