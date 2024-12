సుప్రీంకోర్టు భవనంలో సోమవారం అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కోర్టు గది 11, 12లో కూర్చున్న బెంచ్ ప్రభావిత ప్రాంతానికి ఆనుకుని ఉన్నందున మంటలు అక్కడికి వ్యాపించాయి. తాజాగా మంటలు అదుపులోకి వచ్చినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ ఘటనపై మరిన్ని వివరాలు వేచి ఉన్నాయి. కాగా సుప్రీంకోర్టు క్యాంపస్‌లో గతంలోనూ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. 2014లో సుప్రీంకోర్టులోని ఆర్కే జైన్ లాయర్ల ఛాంబర్ బ్లాక్‌లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో పలు డాక్యుమెంట్లు, రికార్డులు దగ్ధమయ్యాయి.

Fire breaks out in Supreme Court

Exclusive footage; fire broke out at waiting area between Courtrooms 11 and 12#SupremeCourt #SupremeCourtofIndia pic.twitter.com/texCNEVR2z

— Bar and Bench (@barandbench) December 2, 2024