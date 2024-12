ఒక ప్రమాదకరమైన స్టంట్‌లో, డిసెంబర్ 1న సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ కారు తలుపులు, సన్‌రూఫ్‌లకు వేలాడుతున్న వీడియోలు కనిపించడంతో తిరుమల ఘాట్ రోడ్‌లో నిర్లక్ష్యంగా డ్రైవింగ్ చేసినందుకు ఆరుగురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు. ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో త్వరగా వైరల్‌గా మారాయి. కారు కిటికీల నుండి తెరిచిన సన్‌రూఫ్‌పై ఇద్దరు నిలబడి ఉన్నారు, వాహనం చినుకులు కురుస్తున్నప్పుడు తడిగా జారే రోడ్లపై కదులుతోంది. ఈ సంఘటనతో రహదారిపై గందరగోళం ఏర్పడింది, ఇతర వాహనదారులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. తిరుపతి పోలీసులు వేగంగా చర్యలు చేపట్టి డ్రైవర్‌తో సహా మొత్తం ఆరుగురిని అదుపులోకి తీసుకుని వాహనాన్ని సీజ్ చేశారు. నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్ మరియు ప్రజల భద్రతకు హాని కలిగించినందుకు వారిపై కేసు నమోదు చేయబడింది.

6 Arrested for Dangerous Selfie Stunt on Tirumala Ghat Road

#Stunts for #Selfies on #Tirumala Ghat Road, in #Tirupati lead to arrests!

Six youngsters were arrested and their car seized, booked for #reckless driving and acts on wet road, hanging from car doors and roofs for selfies, causing chaos on the Tirumala Ghat Road, risks the lives… pic.twitter.com/Iq8FGvKbpq

— Surya Reddy (@jsuryareddy) December 2, 2024