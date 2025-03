అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం రోజున పూణేలో రోడ్డుపై మద్యం మత్తులో యువకులు వీరంగం సృష్టించారు. బిఎండబ్ల్యూ కారు నుంచి మూత్ర విసర్జన చేశారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది(Pune Viral Video).

ఈ వీడియోలో, యువకులలో ఒకరు రోడ్డుమధ్యే మూత్ర విసర్జన చేయగా, మరో వ్యక్తి కారులో కూర్చొని బీర్ బాటిల్ పట్టుకుని ఉన్నాడు. ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో మహిళలు కూడా ఉండగా ఇది స్థానికులకు ఆగ్రహం తెప్పించింది(Viral Video).

అక్కడున్న స్థానికులు అతనిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయగా, ఆ యువకుడు మరింత అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను స్థానికులు చిత్రీకరించగా ఇది వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లగా వెంటనే విచారణ ప్రారంభించారు. కారుకు సంబంధించిన నంబర్ ప్లేట్ ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించే పనిలో ఉన్నారు. ఇలాంటి చెత్త పనులు చేసే వారిని ఉపేక్షించమని.. వారిని పట్టుకుని బుద్ది చెబుతామని పోలీసులు వెల్లడించారు.

Drunk Men Stop Car in Middle of Road to Urinate, Video Goes Viral

Pune’s Drunken Brats: Lawlessness Fueled by Money, Power & Political Connections! 🚨

Pune’s streets have become a playground for the reckless, entitled sons of the rich. Drunk on privilege—both literally and figuratively—these spoiled brats speed through the city in their luxury… pic.twitter.com/IEBBo7REUi

