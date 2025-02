ముంబైలో జరిగిన ఒక విచిత్రమైన సంఘటనలో, ఒక లోకో పైలట్ మూత్ర విసర్జన చేయడానికి ముంబై లోకల్ రైలును పట్టాలపై మధ్యలో ఆపాడు. దీనికి సంబంధించిన పాత వీడియో ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో కనిపించింది. అది మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది. 2019లో మొదట చిత్రీకరించబడిన ఈ క్లిప్‌లో లోకో పైలట్ అంబర్‌నాథ్ మరియు ఉల్హాస్‌నగర్ మధ్య రైలును ఆపి మూత్ర విసర్జన కోసం బయటకు అడుగు పెట్టడాన్ని చూపిస్తుంది. సమీపంలోని ఫ్లైఓవర్‌పై ఉన్న ఒక ప్రయాణికుడు ఈ సంఘటనను రికార్డ్ చేశాడు, ఆగి ఉన్న రైలు ముందు పైలట్ మూత్ర విసర్జన చేస్తున్నట్లుగా వీడియో వైరల్ అవుతోంది. కొద్దిసేపటి తర్వాత, అతను క్యాబిన్‌లోకి తిరిగి ఎక్కి ఏమీ జరగనట్లుగా ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాడు.

Loco Pilot Halts Train To Urinate

Mumbai....Motorman halts local train between two railway stops to urinate on tracks, video goes viral pic.twitter.com/D4vgBd8LJM

𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐚 𝐥𝐨𝐜𝐨𝐩𝐢𝐥𝐨𝐭 𝐡𝐚𝐥𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐦𝐢𝐝𝐰𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐮𝐫𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞 | This video of local driver relieving himself in front his train has gone viral. Watch this clip- pic.twitter.com/0Vx5ZhEeZC

— MUMBAI NEWS (@Mumbaikhabar9) February 27, 2025