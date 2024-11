కాలిఫోర్నియాలో ఉన్న భారతీయ సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీ ఫ్రెష్‌వర్క్స్ దాదాపు 660 మంది ఉద్యోగులను తొలగించనున్నట్లు సమాచారం. క్లౌడ్-ఆధారిత SaaS (సాఫ్ట్‌వేర్‌గా ఒక సేవ) ప్రొవైడర్ తన కార్యకలాపాలను క్రమబద్ధీకరించడానికి దాని శ్రామిక శక్తిని తగ్గిస్తుంది. ప్రస్తుతం, కంపెనీ దాదాపు 5,000 మంది ఉద్యోగులను కలిగి ఉంది, అందులో 13% ఉద్యోగులను తగ్గిస్తుంది.ఫ్రెష్‌వర్క్స్ సీఈఓ డెన్నిస్ వుడ్‌సైడ్ కంపెనీ సిబ్బందికి రాసిన లేఖలో తొలగింపులను ప్రకటించారు. ఈ తొలగింపులు అమెరికా, భారత్ తదితర దేశాలతో సహా ప్రపంచ శ్రామికశక్తిని ప్రభావితం చేస్తాయని ఆయన అన్నారు.

Freshworks Layoffs:

#Freshworks announced plans to #Layoff 13% of its workforce, equating to 660 employees globally.

