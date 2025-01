రామ్ చరణ్ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న గేమ్ ఛేంజర్ ట్రైలర్ డేట్ ఫిక్స్ అయింది. జ‌న‌వ‌రి 02 సాయంత్రం 5.04 గంట‌ల‌కు గేమ్ ఛేంజర్ ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు మేకర్స్.

ఈ మేరకు పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేయగా ఆకట్టుకుంటోంది. సంక్రాంతి కానుక‌గా జ‌న‌వ‌రి 10న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుండగా దిల్ రాజు భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించారు. రామ్ చరణ్ సరసన బాలీవుడ్ బ్యూటీ కియార అద్వానీ క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తుండ‌గా.. సునీల్, ఎస్ జే సూర్య కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. నాని హిట్ 3...సినిమా షూటింగ్‌లో విషాదం, గుండెపోటుతో సినిమాటోగ్రఫర్‌ కేఆర్ క్రిష్ణ మృతి

The most awaited announcement from #GameChanger is here! 💥

Get ready to witness the king in all his glory! 😎❤️‍🔥#GameChangerTrailer from 2.1.2025! Let The Games Begin!#GameChangerOnJanuary10🚁 pic.twitter.com/eOyXDCtJRt — BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) January 1, 2025

