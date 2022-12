భారతదేశం, చైనా రెండు అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశాలు. ఇటీవలి దశాబ్దాలలో చాలా హెచ్చు తగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. భారతదేశం ప్రజాస్వామ్య దేశం. అన్ని మతాలను గౌరవిస్తుంది. భారతదేశ సంప్రదాయం చాలా బాగుంది... కాబట్టి భారతీయ యువకులు భారతదేశపు వేల సంవత్సరాల లౌకిక సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించాలని దలైలామా గురుగ్రామ్‌లో తెలిపారు,

India and China are the two most populous countries. In recent decades too many ups and downs. India is a democracy and respects all religions. India's tradition is very good... so young Indians should keep India's thousand-year-old secular tradition: Dalai Lama, in Gurugram pic.twitter.com/x8F58kbOUY

— ANI (@ANI) December 21, 2022