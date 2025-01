విక్టరీ వెంకటేశ్, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' మూవీ హిట్ టాక్ ను సొంతం చేసుకుంది. సంక్రాంతి సందర్భంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. ఈ సినిమాపై హీరో మహేశ్ బాబు సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు.'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమాని బాగా ఎంజాయ్ చేశానని మహేశ్ బాబు తెలిపారు.

సంక్రాంతికి వస్తున్నాం మూవీ రివ్యూ ఇదిగో, మరోసారి వెంకి మామ కామెడీ అదుర్స్, ప్రేక్షకులకు కావాల్సినంత కామెడీ

ఇది అసలైన పండుగ సినిమా అని కితాబిచ్చారు. వెంకటేశ్ యాక్టింగ్ అదిరిపోయిందని చెప్పారు. వరుస విజయాలు అందుకుంటున్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడిని చూస్తుంటే సంతోషంగా, గర్వంగా ఉందని అన్నారు. ఐశ్యర్య రాజేశ్, మీనాక్షి చౌదరిల నటన సూపర్బ్ అని చెప్పారు. బుల్లిరాజు పాత్రలో కనిపించిన బాలుడి నటన అద్భుతంగా ఉందని అన్నారు. చిత్ర యూనిట్ కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నానని చెప్పారు.

Mahesh Babu Tweet on Sankratiki Vastunnam Movie:

Enjoyed watching #SankranthikiVasthunam , A proper festive film... @VenkyMama sir is just terrific👌👌👌

So proud and happy for my director @AnilRavipudi

for giving consecutive Blockbusters 👍👍👍@aishu_dil @Meenakshiioffl were superb in their characters.

The kid "Bulli…

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) January 15, 2025