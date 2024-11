ఓ వ్యక్తి బార్బర్ షాప్‌‌లో మసాజ్ చేయించుకోవడానికి వచ్చాడు. మసాజ్ చేస్తున్న క్రమంలో ఆ వ్యక్తి ఒక్కసారిగా మూర్చపోయి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. దీనికి కారణం ఎక్కవగా మసాజ్ చేసుకోవడమే అనే అనుమానం వ్యక్తమవుతుంది. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన. అయితే ఇది ఎక్కడ జరిగిందనే దానిపై అధికారికంగా సమాచారం లేదు.

Man dies while giving massage in barber shop Watch Video

