నటుడు మంచు మనోజ్ ఇటీవల మెడకు పట్టీ, కాలికి గాయంతో ఆసుపత్రి నుండి బయటకు వెళ్లడం అభిమానులు, మీడియాలో ఆందోళనలకు దారితీసింది. కుటుంబ విషయాలపై మనోజ్, అతని తండ్రి, ప్రముఖ నటుడు మోహన్ బాబు మధ్య తీవ్ర వాగ్వివాదం జరిగినట్లు ఆదివారం ఉదయం నివేదికలు వెలువడ్డాయి, ఇది ఇద్దరూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు వాదనలకు దారితీసింది. అయితే ఈ ఆరోపణలను మోహన్ బాబు పూర్తిగా ఖండించారు.గుల్టే ఆదివారం సాయంత్రం పంచుకున్న వీడియోలో మనోజ్ తన బృందం సహాయంతో ఆసుపత్రి నుండి నిష్క్రమించడాన్ని కనిపిస్తోంది. తాజాగా జల్పల్లిలో మంచు మనోజ్ నివాసానికి విష్ణు వ్యాపార భాగస్వామి విజయ్ చేరుకున్నారు. మనోజ్ ఇంటి సీసీ పుటేజ్ హార్డ్డిస్క్ తీసుకెళ్లాడు. మంచు మనోజ్ ఇంటి చుట్టూ విష్ణు మనుషులు కాపలా ఉన్నారు. దుబాయ్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చిన మంచు విష్ణు కాసేపట్లో జల్పల్లిలోని మంచు మనోజ్ ఇంటికి రానున్నారు.

మంచు మనోజ్ వర్సెస్ మోహన్‌ బాబు, గాయాలతో పోలీస్ స్టేషన్‌కు మనోజ్..తండ్రి మోహన్‌ బాబుపై ఫిర్యాదు

Manchu Manoj Leaves Hospital

Actor #ManchuManoj, son of veteran actor #ManchuMohanBabu, was discharged from a private hospital in Banjara Hills, Hyderabad, after receiving emergency care for injuries.

Reports claimed Manoj was assaulted at his residence, prompting a Dial 100 call to the police. pic.twitter.com/PfPbksQsZd

