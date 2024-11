ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ విజయాన్ని సాధించిన చిత్రం ‘ది లయన్ కింగ్’. ఈ చిత్రానికి ప్రీక్వెల్‌‌గా ‘ముఫాసా: ది లయన్‌‌ కింగ్’ వస్తోంది. ఇందులోని లీడ్ రోల్ అయిన ముఫాసా అనే సింహం పాత్రకు మహేష్ బాబు డబ్బింగ్ చెప్పారు. బుధవారం తెలుగు వెర్షన్‌‌ ట్రైలర్‌‌‌‌ను విడుదల చేశారు. ఈ ట్రైలర్‌‌‌‌ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు మహేష్ బాబు.

ట్వీట్ ఇదిగో, అల్లు అర్జున్ కు బెస్ట్ విషెస్ తెలిపిన వైసీపీ నేత శిల్పా రవిచంద్ర కిషోర్‌ రెడ్డి, థాంక్యూ సో మచ్ బ్రదర్ అంటూ బన్నీ రిప్లై

‘లయన్‌‌ కింగ్‌‌’లో ‘హకునా మటాటా’ సాంగ్ పాపులర్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. తాజాగా టిమోన్‌‌, పుంబా పాత్రలు పాట లిరిక్స్ కాస్త మార్చి.. ‘హకునా ముఫాసా.. సింహం సింగల్ పీసా’ అని పాట అందుకోవడంతో ట్రైలర్ మొదలైంది. ట్రైలర్‌‌‌‌కు మహేష్ వాయిస్‌‌ స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌‌గా నిలిచింది. అలాగే టాకా పాత్రకు సత్యదేవ్‌‌, టిమోన్‌‌, పుంబా పాత్రలకు అలీ, బ్రహ్మానందం డబ్బింగ్ చెప్పారు. డిసెంబర్ 20న ఇంగ్లీష్, తెలుగు, తమిళ, హిందీ భాషలలో సినిమా విడుదల కానుంది.

Mufasa: The Lion King Telugu Trailer:

Hakuna ̶M̶a̶t̶a̶t̶a̶ ̶ Mufasa it is!🦁 The new roar. 🎵

1 Month from now, get ready to watch Mufasa: The Lion King in cinemas from 20th Dec.#MufasaTheLionKing @DisneyStudiosIN pic.twitter.com/pjdeugoXec

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) November 20, 2024