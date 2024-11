స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ తాజా చిత్రం 'పుష్ప 2' డిసెంబర్ 5న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతోంది. ఈ తరుణంలో అల్లు అర్జున్ కు ఆయన మిత్రుడు, వైసీపీ నేత శిల్పా రవిచంద్ర కిషోర్‌ రెడ్డి ఎక్స్ వేదికగా విషెస్ తెలిపారు. 'పుష్ప 2' కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నానని ట్వీట్ చేశారు. ఈ ట్వీట్ పై బన్నీ స్పందించారు. "థాంక్యూ సో మచ్ బ్రదర్" అని రిప్లై ఇచ్చారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో నంద్యాల నుంచి పోటీ చేసిన శిల్పా రవికి మద్దతుగా అల్లు అర్జున్ నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. నంద్యాలలోని రవి ఇంటికి బన్నీ వెళ్లారు. ఆ పర్యటన వివాదాస్పదమయింది. ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘించారంటూ అల్లు అర్జున్ పై పోలీసులు కేసు కూడా పెట్టారు.

పుష్ప అంటే నేషనల్ కాదు ఇంటర్నేషనల్..పుష్ప 2 ట్రైలర్‌తో దుమ్మురేపిన అల్లు అర్జున్‌....ట్రైలర్ ను మీరు చూసేయండి

Thank you brotherrr 🖤 . Thank you for your love ❤️‍🔥

— Allu Arjun (@alluarjun) November 21, 2024