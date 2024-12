కేంద్ర క్యాబినెట్‌ ఆమోదించిన వన్ నేషన్, వన్ ఎలక్షన్ బిల్లును అర్జున్ రామ్ మేఘవాల్ మంగళవారం లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టారు. అయితే ఈ బిల్లును కాంగ్రెస్‌కు చెందిన మనీష్ తివారీ వెంటనే వ్యతిరేకించారు, ఈ ప్రతిపాదన "ఈ సభ యొక్క శాసన సామర్థ్యానికి మించినది" అని అన్నారు.మూడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు సంబంధించిన చట్టాలను రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుతో అనుసంధానం చేసేందుకు చట్టాలను సవరించడానికి ఒక సాధారణ బిల్లుతో సహా రెండు ముసాయిదా చట్టాలకు క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది.

పార్లమెంటుకు జమిలి బిల్లు .. లోక్‌ సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్రం.. పూర్తి వివరాలు ఇవిగో..!

ప్రతిపాదిత రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు లోక్‌సభ మరియు రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికలను కలిసి నిర్వహించే నిబంధనలతో వ్యవహరిస్తుంది. ఏకకాల ఎన్నికలపై మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్ కోవింద్ నేతృత్వంలోని ఉన్నత స్థాయి కమిటీ జాతీయ, రాష్ట్ర ఎన్నికలతో పాటు మున్సిపాలిటీ, పంచాయతీ ఎన్నికలను కూడా దశలవారీగా నిర్వహించాలని ప్రతిపాదించగా, కేబినెట్ "ప్రస్తుతానికి" వీటికి దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించింది.

