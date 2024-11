తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) ఎంపీ అప్పల నాయుడు కలిశెట్టి నవంబర్ 25న పసుపు రంగు సైకిల్‌తో పార్లమెంట్‌ సమావేశాలకు హాజరయ్యాడు. పసుపు కుర్తా, తెల్ల లుంగీ ధరించి నేటి నుంచి ప్రారంభమయ్యే శీతాకాల సమావేశాలకు ఎంపీ వచ్చారు. మీడియాతో మాట్లాడుతూ, నాయుడు తన రవాణా విధానం నగరం యొక్క కాలుష్య సంక్షోభం అధ్వాన్నతను హైలైట్ చేయడానికి ఒక సంజ్ఞ అని వివరించారు. . "ఢిల్లీలో కాలుష్యంపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు సైకిల్‌పై వచ్చాను. ఇది చాలా ప్రమాదకరం, నియంత్రించాలని కోరారు.

వీడియో ఇదిగో, సైకిల్ మీద పార్లమెంటుకు వచ్చిన టీడీపీ ఎంపీ అప్పల నాయుడు, రైతు అయిన సామాన్యుడు పార్లమెంటులో అడుగుపెట్టడం గర్వంగా ఉందని వెల్లడి

TDP MP Appala Naidu Rides Yellow Bicycle to Parliament

#WATCH | Delhi: Telugu Desam Party (TDP) MP Appala Naidu Kalisetti says, "I have come on a bicycle to make people aware of pollution in Delhi. It is very dangerous and should be controlled." https://t.co/TUAV23w5E0 pic.twitter.com/hFoSqwuJPQ

