కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ (Pinarayi Vijayan) ఎస్కార్ట్ వాహనాలు ఒకదానినొకటి ఢీకొన్న ఘటన సోమవారంనాడు చోటుచేసుకుంది. కేరళ తిరువనంతపురంలోని వామనపురంలోని రోడ్డుపై కాన్వాయ్ వెళ్తుండగా ఎదురుగా స్కూటర్ వచ్చింది. ఊహించని ఈ పరిణామంతో ముఖ్యమంత్రి కాన్వాయ్‌లోని 5 కార్లు ఒకదానినొకటి ఢీకొన్నాయి.

ఎస్కార్ట్‌ వాహనాల్లోని మొదటి వాహనం డ్రైవర్ సడన్ బ్రేక్ వేయడంతో ఆ వెనుక ఉన్న ఎస్కార్ట్ వాహనాలు ఒకదానిని ఒకటి ఢీకొన్నాయని సమాచారం. ఈ ఘటనలో ముఖ్యమంత్రి వాహనం కూడా స్వల్పంగా దెబ్బతింది. అయితే, సీఎంకు ఏమీ కాకపోవడంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. అనంతరం ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా ముఖ్యమంత్రి తన ప్రయాణం కొనసాగిచారు.

Pinarayi Vijayan Accident:

Kerala: The escort vehicles of Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan met with an accident in Vamanapuram, Thiruvananthapuram after a scooter rider abruptly crossed in front of the vehicles. The Chief Minister's vehicle sustained minor damage pic.twitter.com/fHPMgnLLvw

— Raajeev Chopra (@Raajeev_Chopra) October 28, 2024