అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ విజయం సాధించినందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేసిన అభినందన పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది, X (గతంలో ట్విట్టర్)లో ఈ పోస్టుకి 20 మిలియన్ల వీక్షణలు వచ్చాయి. తన పోస్ట్‌లో, ట్రంప్ నాయకత్వంలో భారత్-అమెరికా సంబంధాలను బలోపేతం చేయడం, భాగస్వామ్య ప్రజాస్వామ్య విలువలు మరియు వాణిజ్యం, రక్షణ మరియు సాంకేతికతలో సహకారాన్ని హైలైట్ చేయడంపై మోదీ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పోస్ట్ ట్రెండింగ్ టాపిక్‌గా మారింది. భారత్-యుఎస్ సంబంధాలపై ట్రంప్ గెలుపు ప్రభావం గురించి ఉత్సాహం మరియు చర్చ రెండింటిపై చర్చలు ఈ పోస్టులో ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.

నా స్నేహితుడుకి హృదయపూర్వక అభినందనలు, అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో భారీ విజయంపై ట్రంప్‌కు అభినందనలు తెలిపిన ప్రధాని మోదీ

PM Modi’s Congratulatory Post to Trump Goes Viral

Heartiest congratulations my friend @realDonaldTrump on your historic election victory. As you build on the successes of your previous term, I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US Comprehensive Global and Strategic Partnership. Together,… pic.twitter.com/u5hKPeJ3SY

— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2024