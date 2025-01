Over 3,000 Engineers Queue for IT Walk-in Interview (Photo Credits: X/@ravihanda)

పుణెలోని మగర్‌పట్టాలోని ఒక ఐటీ కంపెనీ వెలుపల 3,000 మంది ఇంజనీర్లు వాక్-ఇన్ ఇంటర్వ్యూ కోసం వరుసలో నిల్చున్నట్లు ఒక వైరల్ వీడియో ప్రదర్శించింది, ఇది భారతదేశ ఉద్యోగ మార్కెట్ యొక్క పోటీ స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. రిక్రూట్‌మెంట్ డ్రైవ్ కేవలం 100 జూనియర్ డెవలపర్ స్థానాలను భర్తీ చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది, ఆశాజనక అభ్యర్థులను రెజ్యూమ్‌లను ఆకర్షిస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ చేయబడిన ఈ ఫుటేజ్, ఐటీ రంగంలో అవకాశం కోసం ఆసక్తిగా ఉన్న ఉద్యోగార్ధుల సర్ప్ క్యూని చూపిస్తుంది.

పరిమిత ఓపెనింగ్‌ల మధ్య ఉద్యోగావకాశాల డిమాండ్‌ను అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనడం హైలైట్ చేస్తుంది. ఉద్యోగ ప్రొఫైల్‌లు ధృవీకరించబడనప్పటికీ, పోటీ IT పరిశ్రమలో ఉద్యోగార్ధులు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను ఈ దృశ్యం ప్రతిబింబిస్తుంది. దేశంలో ప్రతి ఏటా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఇంజనీరింగ్ పట్టాలతో బయటకు వస్తున్నారు. అయితే వారికి మార్కెట్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి.

How bad is the job market! 3000 people lined up outside an IT company in Hinjewadi, Pune for a walk-in drive to hire a junior developer. pic.twitter.com/A3MzHYj41r — Ravi Handa (@ravihanda) January 25, 2024

