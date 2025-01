ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) నవంబర్ 2024 కోసం తాత్కాలిక పేరోల్ డేటాను విడుదల చేసింది, ఇందులో 14.63 లక్షల మంది సభ్యుల నికర చేరికను వెల్లడించింది . గత నెల అక్టోబర్ 2024తో పోలిస్తే ప్రస్తుత నెలలో నికర సభ్యుల చేరికలో 9.07% పెరుగుదల నమోదు చేయబడింది.ఇంకా, సంవత్సరానికి సంబంధించిన విశ్లేషణ నవంబర్ 2023 తో పోల్చితే నికర సభ్యుల జోడింపులలో 4.88% వృద్ధిని వెల్లడిస్తుంది, ఇది EPFO ​​యొక్క ప్రభావవంతమైన ఔట్రీచ్ కార్యక్రమాల ద్వారా పెరిగిన ఉపాధి అవకాశాలను, ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలపై అధిక అవగాహనను సూచిస్తుంది.

డేటాలో గుర్తించదగిన అంశం ఏమిటంటే, 18-25 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న వారి ఆధిపత్యం, నవంబర్ 2024లో జోడించిన మొత్తం కొత్త సభ్యులలో 54.97% మంది ఈ నెలలో కొత్త సభ్యులు యాడ్ అయ్యారు. 18-25 ఏళ్లలో 4.81 లక్షల మంది కొత్త సభ్యులు జోడించబడ్డారు. 18-25 ఏళ్ల వయస్సు నుండి 2024 అక్టోబర్‌తో పోల్చితే 9.56% పెరుగుదల మరియు వృద్ధి నవంబర్ 2023లో మునుపటి సంవత్సరంతో పోలిస్తే 13.99%.అదనంగా, నవంబర్ 2024కి సంబంధించి 18-25 సంవత్సరాల వయస్సు గల వారి నికర పేరోల్ డేటా సుమారుగా 5.86 లక్షలుగా ఉంది, ఇది అక్టోబర్ 2024 మునుపటి నెలతో పోలిస్తే 7.96% పెరుగుదలను ప్రతిబింబిస్తుంది.

