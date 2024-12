ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ‘పుష్ప-2’ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్న తరుణంలో.. వాటికి తగ్గట్లే మూవీ టీమ్ ప్రమోషన్లు చేస్తోంది. ఇప్పటికే వివిధ రాష్ట్రాల్లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లు నిర్వహించి.. మూవీపై హైప్ పెంచారు. కాగా.. తాజాగా ముంబై మెట్రో ట్రైన్లపై పుష్ప-2 మూవీ పోస్టర్లను అతికించి, ప్రమోషన్ చేస్తున్నారు. ముంబైలో ఓ తెలుగు సినిమాకు ఇలా ప్రమోషన్ చేయడం ఇదే తొలిసారని సినీ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.

Mumbai Metro wrapped with Pushpa Branding

The Brand is everywhere 🔥🔥

Mumbai Metro wrapped with Pushpa Branding 💥💥

Biggest Indian Film - Biggest Promotions across India #Pushpa2TheRule#Pushpa2TheRuleOnDec5th pic.twitter.com/qCDPlKnXD5

— Pushpa (@PushpaMovie) December 2, 2024