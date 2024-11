మహారాష్ట్రలోని సాంగ్లీ జిల్లాలోని ఎరువుల కర్మాగారంలో రియాక్టర్‌లో పేలుడు సంభవించి గ్యాస్ లీక్ కావడంతో ఇద్దరు మహిళలు సహా ముగ్గురు వ్యక్తులు మృతి చెందగా, మరో తొమ్మిది మంది ఆసుపత్రి పాలైనట్లు అధికారి శుక్రవారం తెలిపారు. జిల్లాలోని కడేగావ్ తహసీల్‌లోని షాల్‌గావ్ ఎంఐడీసీలోని మయన్మార్ కెమికల్ కంపెనీలో గురువారం సాయంత్రం 6.30 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుందని తెలిపారు.

ఎరువుల కర్మాగారంలోని రియాక్టర్ పేలి రసాయన పొగలు వెలువడుతున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ గ్యాస్‌ను అమ్మోనియాగా అనుమానిస్తున్నట్లు సాంగ్లీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సందీప్ ఘుగే తెలిపారు. గాయపడిన వారిలో ఏడుగురిని కరాడ్‌లోని సహ్యాద్రి ఆసుపత్రిలో చేర్చామని, వారిలో ఐదుగురు ఐసియులో ఉన్నారని మరో అధికారి తెలిపారు. ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఇద్దరు మహిళలను సాంగ్లీ జిల్లాలోని యెత్‌గావ్‌కు చెందిన సుచితా ఉథాలే (50), సతారా జిల్లా మసూర్‌కు చెందిన నీలం రెత్రేకర్ (26)గా గుర్తించినట్లు అధికారి తెలిపారు.

