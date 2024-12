ఒక విషాద సంఘటనలో, డిసెంబర్ 10, మంగళవారం, 9వ తరగతి విద్యార్థిని తరగతి సమయంలో కుప్పకూలి పడిపోయింది. ఆ తర్వాత తమిళనాడులోని రాణిపేటలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించింది. మరణించిన విద్యార్థిని అద్వితగా గుర్తించబడింది. ఆమె పడిపోయిన వెంటనే మెల్విషారంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించగా అక్కడ చికిత్స పొందుతూ "చనిపోయిందని వైద్యులు ప్రకటించారు. చెన్నై-బెంగళూరు హైవే (NH 44)లో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఉదయం 11.30 గంటల ప్రాంతంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. క్లాస్‌ సమయంలో బాలిక కుప్పకూలినట్లు వీడియోలో కనిపించింది.

Class 9 Girl Collapses in Ranipet Classroom

#TamilNadu: A 14-year-old student, Esha Advitha, from Sunbeam private school in Ranipet district, tragically collapsed in her classroom and was rushed to a private hospital, where she was declared dead.

Preliminary investigations revealed a pre-existing heart condition as the… pic.twitter.com/qOYneA6tpr

— South First (@TheSouthfirst) December 10, 2024