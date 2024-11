హైదరాబాద్‌ లోని మైలారదేవ్ పల్లి లో గుడి ప్రాంగణం లో భారీ పేలుడు సంభవించింది. లక్ష్మీగూడ రోడ్‌ పరిధిలోని ప్రజాప్రతి శ్రీశ్రీ యాదేమాత ఆలయం ప్రాంగణంలో ఓ కార్మికుడు రోడ్డు పక్కన ఉన్న డివైడర్ లో చెత్త తొలగిస్తుండగా ఒక్కసారిగా పేలుడు జరిగింది. దీంతో కార్మికుడి కి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. గాయాల పాలైన కార్మికుడిని హాస్పిటల్ కి తరలించారు స్థానికులు. అయితే.. ఈ సంఘటనలో పూజారికి తీవ్ర గాయాలు అయినట్లు చెబుతున్నారు. వెంటనే సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు.. పేలుడు పై పూర్తి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.. కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న క్లూస్ టీమ్స్…దీనిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి.

Telangana Temple Blast:

#BREAKING

Blast Near Lakshmiguda Temple in #Telangana Leaves Priest Severely Injured

Blast reported at 10.30am near Sri Sri Yade Mata Mandir in Lakshmiguda, Rangareddy has sparked outrage & panic, Explosion occurred during garbage clearance, leaving the temple priest Sugunaram… pic.twitter.com/v5BiKp6bRf

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) November 18, 2024