2 Freight Trains Go Off Track in Pambhipur (Photo Credits: X/PTI)

ఫతేపూర్ ఖాగాలోని పంభీపూర్‌లో 2 సరుకు రవాణా రైళ్లు పట్టాలు తప్పాయి. అధికారులు ప్రస్తుతం పరిస్థితిని అంచనా వేస్తున్నారు. పట్టాలు తప్పడానికి గల కారణం, ఏవైనా ప్రాణనష్టం సంభవించవచ్చనే దానిపై మరిన్ని వివరాలు వేచి ఉన్నాయి. అత్యవసర బృందాలను సంఘటనా స్థలానికి పంపారు. ప్రస్తుతానికి ఈ రైలు ప్రమాదంపై ఎటువంటి సమాచారం తెలియరాలేదు. కానీ అధికారులు సంఘటనా స్థలంలో అత్యవసర పనులు చేపట్టారు.

2 Freight Trains Go Off Tracks in Uttar Pradesh's Pambhipur

VIDEO | Uttar Pradesh: Initial reports say two freight trains derail in Pambhipur, Fatehpur Khaga. More details are awaited.#UPNews #UttarPradeshNews (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/0db2EG1GeJ — Press Trust of India (@PTI_News) February 4, 2025

