ఢిల్లీలోని మోడల్ టౌన్‌లోని తన ఇంట్లో 40 ఏళ్ల బేకరీ యజమాని మంగళవారం ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు అనుమానిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.మరణించిన వ్యక్తిని వుడ్‌బాక్స్ కేఫ్ అనే కేఫ్ సహ యజమాని పునీత్ ఖురానాగా గుర్తించారు. అతని భార్యతో విడాకుల విచారణలో ఉన్నాడు. వీరిద్దరూ 2016లో వివాహం చేసుకున్నారని, విడాకుల చర్చల్లో వీరి మధ్య కేఫ్ విషయంలోనే పెద్ద గొడవ జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఖురానా కుటుంబం, విడాకుల విచారణ సమయంలో అతని అత్తమామలు వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.

ఖురానా మామ నుండి సాయంత్రం 4.18 గంటలకు తమకు కాల్ వచ్చిందని, అతని మేనల్లుడు ఆత్మహత్యతో మరణించాడని చెప్పాడు. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఖురానా మృతదేహాన్ని అతని మంచంపై కనుగొన్నారు - అతను సీలింగ్ ఫ్యాన్‌కు వేలాడుతూ కనిపించిన తర్వాత అతని కుటుంబ సభ్యులు అతన్ని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. మృతదేహాన్ని బీజేఆర్‌ఎం ఆస్పత్రికి తరలించామని, గురువారం పోస్టుమార్టం నిర్వహిస్తామని డీసీపీ (నార్త్‌వెస్ట్) భీషమ్ సింగ్ తెలిపారు.పోస్టుమార్టం అనంతరం మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగిస్తామని సింగ్ తెలిపారు.

Woodbox Cafe owner dies by suicide at Delhi home

#WATCH | 40 -year old Puneet Khurana dies allegedly by suicide, his family levels charges of harassment against his wife and in-laws

The deceased's sister says, "Manika Pahwa, her sister and parents mentally tortured and harassed him. There is a video recording of around 59… pic.twitter.com/TfKfOBIZIE

— ANI (@ANI) January 1, 2025