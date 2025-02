ఆదివారం చెన్నైలో ప్రముఖ నటుడు దళపతి విజయ్ స్థాపించిన రాజకీయ పార్టీ తమిళగా వెట్రి కజగం (టీవీకే) తొలి వార్షికోత్సవ కార్యక్రమానికి జన్ సురాజ్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు, ప్రఖ్యాత రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ హాజరయ్యారు. తన ప్రసంగంలో, విజయ్ మరియు టీవీకే పార్టీని "మార్పు కోసం ఉద్యమం"గా, నటుడిగా మారిన రాజకీయ నాయకుడిని "తమిళనాడుకు కొత్త ఆశ"గా అభివర్ణించారు కిషోర్. తన ప్రసంగాన్ని తమిళంలో "వణక్కం" అని పలకరిస్తూ ప్రారంభించాడు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కూడా తమిళ ప్రేక్షకులను అదే పదంతో పలకరిస్తారని హాస్యాస్పదంగా పేర్కొన్నాడు.

ఆ తర్వాత అతను త్వరగా తన పర్యటన ఉద్దేశ్యంపై దృష్టి సారించాడు, తన ఉనికి రాజకీయ వ్యూహం గురించి కాదు, మార్పు కోసం ఒక దార్శనికతకు మద్దతు ఇవ్వడం గురించి నొక్కి చెప్పాడు.తాను టీవీకే కోసం వ్యూహరచన చేయడానికి లేదా విజయ్‌కు సహాయం చేయడానికి అక్కడ లేనని, నటుడిగా మారిన రాజకీయ నాయకుడికి "ఆ సహాయం అవసరం లేదని" ఆయన స్పష్టం చేశారు.ధోని తమిళనాడులో నాకంటే ఎక్కువ ప్రజాదరణ పొందాడు, కానీ వచ్చే ఏడాది TVK గెలవడానికి నేను సహాయం చేస్తే, నేను ప్రజాదరణలో ధోనిని అధిగమిస్తాను" అని అతను చమత్కరించాడు, ప్రేక్షకుల నుండి నవ్వులు మరియు హర్షధ్వానాలు వచ్చాయి.

I will take over Dhoni in popularity says Prashant Kishor

