పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాలెంజ్ కు ప్రయత్నిస్తున్న ఒక వ్యక్తి వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఆ ఫుటేజ్ లో అతను జిమ్ లో 165 కిలోల బరువుతో ఈగో లిఫ్టింగ్ లో పాల్గొంటున్నట్లు కనిపిస్తోంది. క్లిప్ లో బాడీబిల్డర్ 165 కేజీల లిఫ్ట్ ఎత్తేందుకు పడుకుని ఉండగా.. అతని భార్యగా భావిస్తున్న ఒక మహిళ, భారీ బార్ బెల్ ను అతనికి అందజేసి సహాయం చేస్తుంది.

షాకింగ్ వీడియో ఇదిగో, సరదా కోసం స్టంట్ చేసి ప్రాణాలు కోల్పోయిన యువకుడు, బ్యాలన్స్ తప్పి మెడ ఎముక విరిగిపోవడంతో తిరిగిరాని లోకాలకు..

అయితే, ఆమె వెళ్లిపోయిన తర్వాత అక్కడ పరిస్థితి ప్రమాదకరమైన మలుపు తీసుకుంటుంది. అతను ఒకసారి బరువును ఎత్తగలిగినప్పటికీ, తదుపరి ప్రయత్నంలో అతను ఇబ్బంది పడతాడు. బార్ బెల్ జారిపడి అతని మెడపై పడిపోతుంది, దీనివల్ల అతను గిల గిలా కొట్టుకోవడం చూడవచ్చు.సహాయం కోసం పెద్దగా అరిచాడు. తక్షణ సహాయం లేకపోవడంతో అతను ఆ బరువైన లిప్ట్ అతని మెడపై పడి గిలగిల కొట్టుకుంటూ ఉంటాడు. భార్య వచ్చి శతవిధాలా దాన్ని తీసేందుకు ప్రయత్నించడం వీడియోలో చూడవచ్చు. అయితే అధి సాధ్యం కాలేదు. అయితే ఎలాగోలా దాన్నుంచి అతడు నుంచి బయటపడతాడు. ప్రాణాపాయం లేకపోవడంతో వీడియోని చూసిన నెటిజన్లు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. సరైన మద్దతు లేకుండా సామర్థ్యానికి మించి ఎత్తడం వల్ల కలిగే ప్రమాదాలను ఇది హైలైట్ చేస్తుంది. నెటిజన్లు ఈ వీడియోపై భిన్నరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.

Bodybuilder Gets Trapped Under 165 Kg Barbell

Gym was closed so he took his wife for a little support 🫨 pic.twitter.com/Co27bf4vPG

— Godman Chikna (@Madan_Chikna) February 10, 2025