పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వైరల్ వీడియోలో వధూవరులు అగ్ని హోత్రం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తుండగా వారిని స్నేహితులు పట్టిస్తున్నారు. పూలను వారిపై విసిరేస్తూ కనిపించారు.అయితే ఆ పూలు పూజారిపై కూడా పడటంతో అతను కోపం తట్టుకోలేకపోయాడు. ఆవేశం ఆపుకోలేక చేతిలో ఉన్నప్లేట్‌ వారిపై విసిరేసి దాడికి యత్నించాడు. ఈ ప్లేట్ అతిథులలో ఒకరికి బలంగానే తగిలినట్లు వీడియో ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనతో వధూవరులతో పాటు అందరూ ఒక్కసారిగా షాక్ తిన్నారు. అయితే ఇది ఎక్కడ జరిగిందో తెలియడం లేదు. కాని వైరల్ అవుతోంది.

పెళ్లి మండపంలో పంతులికి కోపం వచ్చింది

#Watch: Angry priest throws plate of flowers at guests during pheras; video goes viral.#ViralVideo #Viral #Trending #Wedding pic.twitter.com/O7y1Iwu2GU

