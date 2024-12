Tamil Nadu BJP Chief K Annamalai Whips Himself 6 Times to Protest Against DMK Government (photo-ANI)

చెన్నైలోని అన్నా యూనివర్శిటీ విద్యార్థులకు రక్షణ కల్పించడంలో డీఎంకే ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఆరోపిస్తూ తమిళనాడు బీజేపీ అధ్యక్షుడు కె.అన్నామలై శుక్రవారం తనపై తాను ఆరు సార్లు కొరడా దెబ్బ‌లు కొట్టుకున్నారు. డిఎంకె ప్రభుత్వం మరియు పోలీసులు బాధితురాలి వ్యక్తిగత వివరాలను లీక్ చేసి, ఆమె గౌరవానికి భంగం కలిగించారని, ఇది పరిపాలన అసమర్థతను ప్రతిబింబించే "సిగ్గుమాలిన" చర్యగా అన్నామలై అభివర్ణించారు.డిఎంకెను అధికారం నుండి గద్దె దించే వరకు పాదరక్షలు ధరించడం మానేస్తానని గురువారం ప్రకటించిన బిజెపి నాయకుడు, విశ్వవిద్యాలయంలో సిసిటివి నిఘా లోపాన్ని విమర్శించారు. ఎఫ్‌ఐఆర్ స్వయంగా బాధితురాలి గుర్తింపును బహిర్గతం చేసింది మరియు ఆమెను పేలవంగా చిత్రీకరించింది. ఇది అవమానకరం, డీఎంకే ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలి” అని ఆయన అన్నారు, రాష్ట్ర చర్యలను సమర్థించినందుకు న్యాయ మంత్రి ఎస్ రేగుపతిని నిందించారు.కేసును తప్పుగా నిర్వహించడంలో పోలీసుల పాత్రపై అన్నామలై మండిపడ్డారు మరియు చెన్నై పోలీసు కమిషనర్ లేదా డిప్యూటీ కమిషనర్‌ను తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు.

#WATCH | Coimbatore | Tamil Nadu BJP president K Annamalai self-whips himself as a mark of protest to demand justice in the Anna University alleged sexual assault case. pic.twitter.com/ZoEhSsoo1r — ANI (@ANI) December 27, 2024

