NEPపై అనుమతి లేకుండా ప్రజా సంతకాల ప్రచారాన్ని నిర్వహించినందుకు తెలంగాణ, పుదుచ్చేరి మాజీ గవర్నర్, బీజేపీ నాయకురాలు తమిళిసై సౌందరరాజన్‌ను గురువారం చెన్నైలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు.తమిళనాడు బిజెపి చీఫ్ కె అన్నామలై X లో ఒక పోస్ట్ లో ఈ నిర్బంధాన్ని ఖండించారు, దీనిని అధికార డిఎంకె ప్రభుత్వం అణచివేత చర్యగా అభివర్ణించారు.

హిందీ భాష నేర్చుకుంటే తప్పేంటి ? సీఎం స్టాలిన్‌పై విమర్శలు ఎక్కుపెట్టిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, వీడియో ఇదిగో..

ముఖ్యమంత్రి ఎంకె స్టాలిన్ భయంతో ప్రజాస్వామ్య నిరసనలను అడ్డుకుంటున్నారని, డిఎంకె చారిత్రాత్మకంగా తమిళ భాషను వాణిజ్యీకరించిందని, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో మాత్రమే మూడు భాషల విధానాన్ని అనుమతిస్తుందని ఆయన ఆరోపించారు. పోలీసు చర్య ఉన్నప్పటికీ బిజెపి తన ప్రచారాన్ని కొనసాగిస్తుందని, ప్రభుత్వం ఎంత మందిని "చట్టవిరుద్ధంగా అరెస్టు చేయగలదని" ప్రశ్నిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు.ఈ అరెస్టుల పర్వం తర్వాత తమిళనాడు బిజెపి భయంతో వెనక్కి తగ్గదు. తమిళనాడులో జరిగే ప్రతి ఇంటి ఎన్నికలకు మేము వెళ్తాము. ముఖ్యమంత్రిగారూ, మీరు ఎంత మందిని అక్రమంగా అరెస్టు చేయగలరు?" అని ఆయన అన్నారు.

BJP Leader Tamilisai Soundararajan detained

VIDEO | Chennai: Police prevent BJP leader Tamilisai Soundararajan from taking part in three-language policy signature campaign in MGR Nagar. #TamilNaduNews #ChennaiNews

While TN CM spends his day spreading Hallucinatory fears, @BJP4TamilNadu wishes to constructively engage with our people & break the disparity in education offered to Govt school students in TN.

As we speak, over 1 Lakh people across TN have overwhelmingly supported the online… https://t.co/KDpx56xIQ0

— K.Annamalai (@annamalai_k) March 6, 2025