ఏపీలోని నందిగామలోని పాత బస్ స్టాండ్ సమీపంలో ఒక RTC డ్రైవర్ కు అకస్మాత్తుగా గుండెపోటు వచ్చింది. 112 అత్యవసర కాల్ కు స్పందించిన పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని, CPR ఇచ్చి, అతని ప్రాణాలను కాపాడి, వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. సమాజానికి నిజమైన సంరక్షకులు పోలీసులు అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఎక్స్ వేదికగా ఏపీ పోలీస్ ట్వీట్ చేస్తూ ఒక ఆర్టీసీ డ్రైవర్ ప్రాణాలను కాపాడడంలో వీరోచిత చర్య చేసిన VjaCityPoliceకు అభినందనలు.

మీ అంకితభావం, ధైర్యం మరియు మనస్సాక్షికి అత్యున్నత ప్రశంసలు అని DGP హరీష్ కుమార్ గుప్తా ప్రశంసించారు. ప్రస్తుతం పేషెంట్ పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది. సమయస్పూర్తితోడ్రైవర్ ప్రాణాలు కాపాడిన ఏపీ పోలీసులపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

AP Police Saved RTC Driver Life Who suffer sudden cardiac arrest

✅#APPolice Always There In Times Of Crisis.

An RTC driver suffered a sudden cardiac arrest near the old bus stand in Nandigama. Responding to a 112 emergency call, the police swiftly arrived, administered CPR, and saved his life before ensuring his prompt hospitalization.(1/2) pic.twitter.com/RadKWZLTon

— Andhra Pradesh Police (@APPOLICE100) February 25, 2025