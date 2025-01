రంజీ ట్రోఫీ 2024-25 సీజన్‌లో పలువురు భారత జాతీయ క్రికెట్ జట్టు ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. దేశవాళీ క్రికెట్‌లోకి తిరిగి వచ్చిన విరాట్ కోహ్లి 12 ఏళ్ల తర్వాత ఢిల్లీ క్రికెట్ జట్టు తరఫున ఆడుతున్నారు. అతను తిరిగి రావడం గత కొన్ని రోజులుగా పట్టణంలో చర్చనీయాంశమైంది. అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్ రోజున, విరాట్ కోహ్లీ పాదాలను తాకడానికి ఒక అభిమాని సెక్యూరిటీని దాటుకుని వచ్చాడు.

అతనితో సున్నితంగా వ్యవహరించాలని భారత స్టార్ బ్యాటర్ సెక్యూరిటీని కోరారు. ఢిల్లీ వర్సెస్ రైల్వేస్ రంజీ ట్రోఫీ 2024-25 మ్యాచ్‌లో ఈ ఘటన జరిగింది. ఢిల్లీ vs రైల్వేస్ రంజీ ట్రోఫీ 2024-25 మ్యాచ్ సందర్భంగా విరాట్ కోహ్లీ పాదాలను తాకిన అభిమాని వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Fan Touches Virat Kohli’s Feet

A fan entered the ground to meet Virat Kohli & he touched Kohli's feet. 🥹❤️ pic.twitter.com/97SyZleaNv

— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) January 30, 2025